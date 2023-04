Raimondo Tiero: “Il turismo a Latina passa per il rilancio della marina, il vero strumento per creare ricchezza”

“E’ la marina di Latina la ricchezza da sfruttare per dare finalmente una prospettiva turistica al capoluogo. La visita del ministro Daniela Santanchè rappresenta un segnale eloquente dell’attenzione del governo Meloni nei confronti della nostra realtà. A noi come classe politica spetta dare gli indirizzi per centrare obiettivi concreti. Dobbiamo credere sulla valorizzazione della nostra storia, ma soprattutto occorre portare avanti una politica del turismo, attraverso iniziative che si possono realizzare solo facendo sistema, per il bene della nostra comunità. E’ quindi indispensabile puntare alla realizzazione di una pragmatica politica comprensoriale tra i Comuni partendo proprio dai siti storici, monumenti e grandi eventi in un’unica rete di marketing territoriale.

Istituzioni e imprenditori devono camminare insieme. La generazione di oggi può capire l’importanza di un ecosistema costiero e mettere l’umiltà giusta a servizio di un progetto che può premiare tutti. Una grande occasione di ripartenza con una visione inclusiva. Non è una gara a chi arriva primo, non si vince nulla, ma tutti possono contribuire a far vincere questo territorio. L’esempio di Cethegus va preso in grande considerazione. Mi sento di condividere il progetto ideato dal manager Leonardo Valle. L’affermazione di un brand è necessaria per tutto l’ecosistema locale. Occorre creare un marchio di identità di un’area vasta che va dal mare ai Lepini, da Fogliano a Ninfa, da Torre Astura alla strada interrotta, e raggiungere i Comuni che si affacciano sulla via Appia. Sono disponibili risorse per potenziare il settore alle voci sostenibilità, ricettività e green. Dobbiamo creare le condizioni per intercettare questi fondi cercando finalmente di esportare il modello turistico di Latina. La nostra Marina può essere davvero uno strumento unico in grado di produrre ricchezza e occupazione”.

Lo dichiara in una nota Raimondo Tiero, candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Latina