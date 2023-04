A Gonfie Vele, Coletta incontra il prefetto Falco

LATINA – Il candidato sindaco Damiano Coletta ha incontrato oggi, mercoledì 26 aprile, il prefetto di Latina Maurizio Falco. L’incontro è stata l’occasione per parlare della città ma anche della macchina organizzativa delle imminenti elezioni amministrative, con l’auspicio di superare le criticità che si sono registrate nelle passate tornate elettorali.

“Ho avuto il piacere di incontrare il prefetto Falco – ha dichiarato il candidato Damiano Coletta – al quale ho rinnovato la mia stima per il lavoro svolto sul territorio e per la vicinanza che non ha mai fatto mancare durante le passate amministrazioni. Un’occasione anche per ringraziarlo del rapporto che durante la mia attività di sindaco si è instaurato anche nella gestione di momenti di particolare criticità, come quello dell’emergenza legata alla pandemia. Abbiamo sempre lavorato in un’ottica di leale sinergia istituzionale, con spirito fattivo, grande capacità di collaborazione e rispetto reciproco”.