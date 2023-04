“Torneo Tiscali”, a Pontinia una festa riuscita

PONTINIA – Grande successo la mattina scorsa (sabato 22 aprile) a Pontinia per la prima edizione del Torneo Tiscali”, riservato alle categorie Pulcini e Primi Calci. Gli spalti dello stadio comunale “Riccardo Caporuscio” hanno accolto il pubblico delle grandi occasioni per la rassegna organizzata dal Cascone Group in collaborazione con il Pontinia Calcio. Oltre alla società ospitante hanno partecipato il San Pietro e Paolo, il Terracina 1925 e l’Asd Virtus Faiti, ognuna con due rappresentative. Oltre ad incitare i piccoli grandi protagonisti impegnati in gare in contemporanea su quattro distinti campi allestiti sul terreno di gioco, gli spettatori hanno potuto aderire alla campagna “Sponsorizza la tua squadra”, promossa dallo sponsor Tiscali Linkem con la possibilità di destinare alla società di appartenenza un buono acquisto per materiale sportivo. L’opportunità, arricchita dalla distribuzione gratuita di Sim con tariffa speciale, è stata messa a disposizione del Cascone Group, mobilitato con tutto il suo staff per la perfetta riuscita dell’evento. Le gare andate in scena sotto un sole tipicamente estivo hanno regalato momenti di notevole spessore tecnico e anche situazioni di acceso agonismo, ma ogni incontro si è distinto per il grande fair play in campo e per la meravigliosa passione dimostrata da tutti i protagonisti. Per espresso volere degli organizzatori non sono stati annotati risultati e classifiche perché a vincere sono stati tutti, così come tutti sono stati premiati con una medaglia al termine degli incontri. Alla consegna hanno provveduto gli organizzatori Massimo e Alberto Cascone e i “padroni di casa” del Pontinia, rappresentati dal membro del direttivo Gianluigi Ierussi e dal responsabile tecnico Rinaldo Parente. La bella festa all’insegna dello sport e dello stare insieme è poi culminata con un ricco buffet e con la promessa di rivedersi al “Caporuscio” l’anno prossimo, per la seconda edizione del “Torneo Tiscali”.

Squadre partecipanti

PONTINIA

Primi calci: Di Girolamo, Guarda, Mango, Rolanto, Sarra, Scanavini, Recchia, Giona. All. Antelmi e Bottoni

Pulcini: Di Girolamo, Fabrizi, Cascone, Iacovacci, Carchitto, Macari, Beltrame, Caruso, Saralli, Truini, Palmacci, Tedesco, Caschera, Molinari, Ciarlo, Pezzella,

Mette. All. Campagna

SAN PIETRO E PAOLO

Primi calci: Orsini, Sartini, Luppi, Pittia, Boccanera, Tovalieri, Cicala, Milea, Miscio, Guidolin, Edwind. All. Montefusco

Pulcini: Coppa, Coppola, De Paris, Grimaldo, Petruccelli, Niglio, Bondavalli, Pansera, Munteanu, Mei, Luppi, Antonini, Mannarelli. All. Clemente

​