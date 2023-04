Uomo di Cisterna muore dopo la festa con gli amici in un resort di Cori

CORI – Tragedia nella notte tra sabato e domenica in un resort di Cori dove un uomo di 47 anni di Cisterna è stato trovato privo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia che indagano, l’ipotesi è quella di una morte conseguente a una serata di eccessi. A rivelarsi fatale potrebbe essere stato un mix di droga, alcol e ansiolitici le cui tracce sono state trovate nella camera in cui l’uomo alloggiava, ma sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte. Ad avvertire il gestore del malore sono stati gli amici della vittima ed è stato dato subito l’allarme, ma all’arrivo del 118 non c’era già più nulla da fare. Ascoltati i due uomini che erano con lui e altri amici che hanno partecipato alla serata. La vittima era un muratore molto conosciuto a Cisterna.