Visita del Ministro Urso all’Aenova Group di Borgo San Michele

LATINA – “La visita del Ministro Urso presso una delle eccellenze del polo farmaceutico pontino è un esempio tangibile di una rinnovata attenzione del Governo nazionale nei confronti del nostro territorio”. Questo il commento del Senatore Nicola Calandrini, presidente della 5 Commissione Bilancio, che il prossimo 28 Aprile accompagnerà il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in visita presso l’Aenova Group di Borgo San Michele. L’azienda farmaceutica, che ha organizzato l’evento, produce e distribuisce nel mondo prodotti farmaceutici per uso umano e veterinario e conta circa 600 dipendenti su una superficie di 40mila metri quadri.

“Si tratta di una punta di diamante del made in Italy che ci contraddistingue in tutta Italia – spiega ancora il Senatore pontino – Una ricchezza da potenziare, attraverso l’implementazione delle infrastrutture che facilitino la logistica per queste multinazionali che danno lustro al territorio e creano posti di lavoro”.

“Nel corso della visita – conclude Calandrini – avremo modo di incontrare i rappresentanti delle maggiori associazioni datoriali tra le quali: Unindustria, Federlazio, Cna, Confartigianato, Claai Assimprese Lazio Sud e Confapi. Un dialogo diretto e costruttivo, per valorizzare finalmente il nostro territorio, da troppi anni caduto nel dimenticatoio istituzionale”.

Intanto oggi, a Latina, arriva il ministro Fitto.