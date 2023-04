Matilde Celentano incontra e ringrazia il Prefetto Falco

LATINA – La candidata sindaco del centrodestra Matilde Celentano ha incontrato il prefetto di Latina Maurizio Falco. “Un atto dovuto – ha spiegato – per ringraziarlo per tutto il lavoro che sta facendo in città e in provincia, mostrando particolare sensibilità verso la comunità pontina”.

Celentano ha pronunciato parole di apprezzamento nei confronti del Prefetto anche “per il coordinamento svolto, a vari livelli, durante il lungo periodo della pandemia, al fine del suo contenimento, senza mai far mancare la sua vicinanza ai cittadini”.

“Nel corso dell’incontro di oggi – ha affermato Celentano – abbiamo affrontato temi relativi alle criticità che affliggono il territorio. Ci siamo soffermati sulla questione sicurezza, in via generale, ma anche approfondendo alcuni aspetti. Si è parlato della sicurezza necessaria in questo periodo di campagna elettorale e nelle fasi delle procedure di voto”.

“Ringrazio il prefetto Falco dell’ospitalità ricevuta questa mattina. Per me è stato un piacere, ma soprattutto un momento di riflessione”, ha concluso la candidata sindaco.