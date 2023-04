Voto a Latina, Aprilia e Terracina, Simeone (FI): “C’è bisogno di una sterzata”

LATINA – “Il 14 e 15 maggio i cittadini di alcuni Comuni della provincia di Latina saranno chiamati a scegliere il sindaco ed i nuovi componenti dei consigli comunali. Abbiamo di fronte una campagna elettorale importantissima perché riguarda tra le altre, non meno di rilievo ma più piccole di dimensioni, città come Latina, Aprilia e Terracina. In questi tre Comuni ha prevalso un grande senso di responsabilità da parte della classe dirigente (del centrodestra) che ha portato alla scelta di candidati sindaco di coalizione come Matilde Celentano, Lanfranco Principi e Francesco Giannetti che non solo hanno grandi qualità politiche, umane e professionali, conoscenza della macchina amministrativa e determinazione ma sono la giusta sintesi dell’esigenza, di tutto il centrodestra, di assicurare un governo equilibrato e sicuro a sostegno dei nostri cittadini”. Lo dichiara in una nota l’esponente di Forza Italia e già consigliere regionale di Forza Italia nel Lazio, Giuseppe Simeone che promette: “Forza Italia lavorerà in questa direzione come sempre fatto nel cuore della coalizione di centrodestra a sostegno dei candidati sindaco Celentano, Giannetti e Principi e soprattutto nell’interesse esclusivo dei nostri cittadini”.

L’analisi di Simeone ai appunta in particolare sul capoluogo: “Sono rimasto positivamente sorpreso del fatto che per la prima volta a Latina i candidati sindaco siano solo due. Questo significa che il 16 maggio i cittadini di Latina avranno il proprio sindaco ratificato da una maggioranza chiara e definita, cosa che il ballottaggio non assicura mai, che ha scelto da chi essere amministrato. Il che si traduce in una legittimazione piena da parte della democrazia popolare e nella possibilità, per chi avrà superato il 50% dei consensi di esercitare a pieno il proprio potere. A tutti i candidati di Forza Italia in ogni Comune che hanno scelto di mettersi in gioco e di metterci la faccia vanno i miei migliori auguri di buon lavoro certo che sapranno raggiungere il cuore dei cittadini portando avanti una campagna elettorale all’insegna dell’ascolto e delle proposte realizzabili. In particolar modo ci tengo a fare un in bocca al lupo ai candidati di Forza Italia a Latina. Una squadra giovane, rinnovata, che coniuga alla perfezione esperienza e rinnovamento. La città capoluogo ha bisogno di una sterzata all’insegna di quella identità e di quel ruolo, quello di seconda città del Lazio e capoluogo di una provincia di circa 600mila abitanti, mortificati e calpestati per troppi anni. La vittoria auspicata del centrodestra a Latina garantirà, infatti, l’apertura di una nuova fase fatta di esercizio pieno dei poteri, ruoli e funzioni attribuiti dalla legge ma di fatto non attuati per pressappochismo e superficialità politica ed amministrativa. Penso, per fare solo un esempio, alla conferenza dei sindaci sulla sanità la cui convocazione spetta al sindaco del Comune capoluogo a cui per anni è stata sottratta la propria titolarità di controllore dei servizi sanitari nei 33 Comuni pontini e di garante degli stessi. Penso alle battaglie sulle infrastrutture che potranno trovare autorevolezza nel governo della città capoluogo e sintesi nella loro attuazione. Abbiamo una grandissima opportunità di fronte e, soprattutto, uomini e donne capaci per coglierla e vincerla”, conclude Simeone.