Latina Lido, ripristinato il doppio senso tra Capoportiere e Rio Martino. Istituita la zona 30kmh

LATINA – Il Comune di Latina ha ripristinato, in accordo con l’Ente Parco Nazionale del Circeo, il doppio senso di circolazione tra Capoportiere e Rio Martino. Dopo il far west di domenica con tantissimi automobilisti che hanno imboccato contromano nonostante il divieto, la neo sindaca Matilde Celentano ha emesso un’ordinanza nella quale vengono creati tratti di senso unico alternato in prossimità dei ristringimenti della carreggiata dovuti ai crolli. “Giusto compromesso a tutela della fruizione e della sicurezza”, ha spiegato.

La disposizione del Comune di Latina è contenuta nell’ordinanza numero 94 emessa oggi, a firma di Daniela Prandi, dirigente del servizio Trasporti, mobilità, piste ciclabili e Marina e prevede inoltre l’istituzione della zona 30Km/h per tutti i veicoli su strada Lungomare, nel tratto compreso tra la rotatoria di Rio Martino e Via Valmontorio, e del divieto di fermata per tutti i veicoli, nel tratto compreso tra Via Casilina e via Valmontorio. Le novità saranno in vigore dal primo giugno al 17 settembre 2023.

E’ l’esito di una visita svolta dalla Celentano subito dopo la sua elezione alla carica di sindaco di Latina, per visitare i chioschi incendiati e prendere visione della condizione del lungomare dove i crolli avevano fatto optare gli uffici per l’istituzione del senso unico a partire dal 28 settembre scorso. “L’ordinanza – ha dichiarato la Celentano – risponde alla necessità di regolamentare al meglio il traffico veicolare durante in periodo estivo, tendo conto delle esigenze di pubblica incolumità e della maggiore circolazione dei veicoli durante la stagione balneare. Un giusto compromesso a tutela della fruizione e della sicurezza”.

Per l’ intervento strutturale si attenderà l’autunno: “La soluzione-tampone, d’intesa con l’Ente Parco è frutto – ha sottolineato la sindaco Celentano – di una fattiva collaborazione che ho potuto riscontrare all’interno degli uffici dei due servizi comunali interessati dalla procedura. Ora si va avanti per l’apertura del cantiere al termine della stagione estiva”.

Nel provvedimento della dirigente Prandi sono stabilite – si sottolinea dal Comune – anche altre nuove disposizioni per i parcheggi: indicate le aree di sosta a pagamento, le aree riservate alla sosta per camper, autocaravan e roulotte, le aree di divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata. Prevista, inoltre, l’istituzione di stalli di sosta libera, su strada Lungomare, lato mare, dalle 8 alle 20 di tutti i giorni feriali per un tempo massimo di 30 minuti riservati ai bus del traposto pubblico locale e ai mezzi per carico e scarico merci in corrispondenza del civico 1051 e del civico 87, fatta eccezione per i veicoli a servizio dei disabili che non hanno limitazione temporale.

Nei confronti di eventuali trasgressori, fatte salve e più gravi responsabilità penali, si procederà mediante applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme legislative.