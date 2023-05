Aprilia, 20 tonnellate di falso olio extravergine di oliva in partenza per l’Asia

APRILIA – Venti tonnellate di falso olio Evo in partenza per l’Asia dove sarebbero stati venduti per pregiato olio italiano di prima spremitura. E’ la scoperta fatta dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta del SOT di Aprilia, nel corso delle attività di prevenzione e repressione delle frodi alimentari. Pronti per l’esportazione numerosi cartoni di olio extra vergine di oliva, confezionato

in bottiglie da un litro, riportanti in etichetta la dicitura “Olio Extra Vergine di Oliva”, destinati ad un Paese asiatico, per un valore sul mercato di circa 60 mila euro. “Le analisi effettuate sul prodotto dal Laboratorio Chimico di Roma – spiegano dall’Agenzia – e da altri enti accreditati hanno accertato che l’olio, dichiarato come “olio extravergine di oliva”, è risultato semplice “olio di oliva vergine”. Il rappresentante legale della società esportatrice è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.