Scomparso da giorni, trovato privo di vita negli Usa il pontino Vittorio Marianecci

LATINA – E’ stato trovato privo di vita l’imprenditore di Cisterna scomparso a San Francisco. La notizia è arrivata nella serata di ieri nello stesso modo in cui si era diffusa l’apprensione per la sua sparizione, attraverso i social. Vittorio Marianecci aveva 57 anni e l’ultima volta era stato visto dai familiari il 27 aprile, poi una telecamera lo aveva ripreso il giorno successivo mentre, dopo aver comprato una bottiglietta d’acqua, si dirigeva verso la stazione degli autobus. La polizia di san Francisco che si è occupata del giallo aveva pubblicato un appello chiedendo aiuto per le ricerche e diffondendo una foto dell’italiano sparito nel nulla. Dalle poche notizie apprese da conoscenti a Cisterna, l’uomo lavorava come brand manager in un’azienda del settore vinicolo.

Lunedì in acqua vicino alla Marina di Berkeley era stato ritrovato un corpo poi identificato come quello del manager pontino scomparso, un ritrovamento che ha posto fine a ogni speranza. La polizia di San Francisco aveva attenzionato subito il caso definendolo a rischio per le dichiarazioni fatte da Vittorio Marianecci prima di eclissarsi. Sul web il ricordo degli amici di Cisterna.