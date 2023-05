Botte e violenze su moglie e figli, arrestato un 41enne di Monte San Biagio

MONTE SAN BIAGIO – Dopo anni di violenze fisiche e psicologiche su moglie e figli è stato arrestato un 41 enne di Monte San Biagio. E’ stata la donna, temendo per la propria vita e per quella dei suoi figli, a decidere di raccontare tutto ai carabinieri, riferendo di una vita infernale fatta di botte, di insulti e di minacce continue tra le mura di casa. Immediate sono scattate le indagini dei militari della Compagnia di Terracina e della Tenenza di Fondi coordinate dai magistrati del pool Codice Rosso della Procura di Latina che hanno confermato il racconto della donna.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Latina ed eseguita oggi dai carabinieri. Ai domiciliari l’uomo già noto per alcuni precedenti penali.