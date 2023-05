Elena Gargiulo dell’ASD Fitness Montello è campionessa nazionale di Karate

LATINA – L’atleta di Latina Elena Gargiulo della società ASD Fitness Montello si è laureata campionessa nazionale di Karate nella specialità kata shotokan categoria cadetti femminile.

La giovane campionessa ha partecipato nello scorso fine settimana al Campionato nazionale Karate FESIK che si è svolto il 20 e il 21 maggio a Montecatini Terme accompagnata dai maestri Luisa Frighi e Ivan Rosa.

Un traguardo ambito ma non sorprendente per l’atleta che ha dimostrato una grandissima preparazione tecnica e atletica oltre che un’ottima maturità e umiltà rispetto alla competizione e agli allenamenti in cui si è cimentata.

“Siamo orgogliosi di lei – dicono i maestri Frighi e Rosa – e le auguriamo una carriera agonistica ricca di successi”.