Opes Ciclismo, Faraone e Pannozzo vincono il memoriale Silverio Liquori

TERRACINA – Successo per la decima tappa de il giro dell’agro pontino, circuito ciclistico di Opes. Ad organizzare il Memorial Silverio Liquori l’ASD IL GATTO & LA VOLPE, che anche quest’anno ha rasentato la perfezione organizzativa consentendo le premiazione con ben 65 corridori premiati, 4 Trofei, due traguardi volanti.

1^ partenza

Pronti e via Angelo Cellini, Angelo Maggi e Cristian Cimini prendono quasi un minuto di vantaggio. Ma il gruppo con costanza ed intelligenza riesce a tirar fuori un calcolato ritmo, giusto per riacciuffare i 3 proprio al quarto giro, prima dello sprint del traguardo volante vinto da Giovanni Rinicella. Il traguardo volante diventa trampolino di lancio per un tentativo con : Fabrizio Rossi, Pantoni Manuel, Colaceci Leano, Faraone Stefano e lo stesso Rinicella Giovanni. Ma di nuovo forte reazione del gruppo che chiudeva sugli attaccanti e non permetteva nessun altra evasione, presentandosi compatto alla volata finale vinta da Faraone Stefano ASD ANZIO BIKE su Davide Bragazzi ASD VELOTEAM LATINA, ottimo terzo posto per Bencivenga Alfredo ASD CENTER BIKE.

2^ partenza

Partenza lampo per Massimiliano Fraiegari che da solo riesce a compiere tutto il primo giro. In tre si riportano su di lui : Fabio Farozza, Umberto Linari, e Marco Bondani. Ancora un giro per loro prima di essere ripresi dal gruppo dove i più attivi risultavano : Paolo Coccoluto, Dino Rossi, Gianluca Battisti, Gianluca Sarrecchia. Ma oggi l’alta velocità non lasciava la possibilità a nessuno di portare avanti tentativi che potessero far presagire ad un arrivo a ranghi ristretti. Da sottolineare l’attacco del portacolori di casa Roberto Zampa che tentava la sortita a 500 metri dall’arrivo, ma un perentorio recupero da parte di Luca Pannozzo, gli negava la vittoria assoluta. 2^ Vittoria consecutiva per Luca Pannozzo ASD TERRCAINA CYCLING, sul secondo gradino del podio Roberto Zampa ASD IL GATTO & LA VOLPE, terzo Natalino Lauri ASD NETTUNO.

Prossimo appuntamento con l’11^ Tappa Domenica 28 Maggio a Velletri con l’ASD CENTER BIKE a dirigere i lavori organizzativi.