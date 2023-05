“La concessione dei beni demaniali per finalità turistico-ricreative”, convegno a Latina

LATINA – Venerdì 5 maggio alle 9.30, presso la sala del Museo Cambellotti in Piazza San Marco, il Comune di Latina ha organizzato la giornata di approfondimento “La concessione dei beni demaniali per finalità turistico-ricreative. Tra liberalizzazione, proroghe e libera fruizione. Gli effetti della Direttiva Bolkestein. Aspetti critici e comunicazione”.

Si tratta di un momento di confronto e approfondimento sui temi che riguardano il quadro normativo e giurisprudenziale – che sarà illustrato dal Presidente del TAR di Latina Riccardo Savoia – le prassi amministrative, i diritti e gli interessi delle imprese del settore con la partecipazione dei vertici di Assobalneari e Federbalneari.

L’iniziativa assume particolare rilevanza e interesse pubblico in un territorio come quello del Lazio che conta circa 100 chilometri di costa, con concessioni di diversa natura (stabilimenti balneari, approdi, strutture ricreative) e di diverso impatto.

INTRODUZIONE AI LAVORI

Commissario Straordinario Comune Di Latina, Prefetto Carmine Valente

SALUTI

Prefetto di Latina, Dott. Maurizio Falco

Presidente della Provincia di Latina, Dott. Gerardo Stefanelli

Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Dott. Guido D’Ubaldo

INTERVENTI

Corte di Giustizia, Consiglio di Stato, TAR: dopo le sentenze4 tocca al legislatore. Spunti e profili di indagine

Presidente Tar di Latina, Dott. Riccardo Savoia

La funzione regolatrice delle Amministrazioni Locali. Tra interessi vari e contrapposti

Coordinatore Avvocatura Comune di Latina, Avv. Francesco Paolo Cavalcanti

La comunicazione nelle situazioni di conflitto e il rapporto tra gli Enti Locali e gli organi di informazione

Ordine dei Giornalisti del Lazio, Dott.ssa Elena Ganelli

Ricognizione delle concessioni demaniali marittime a Latina e in provincia

Sub Commissario Comune di Latina, Dott.ssa Ada Nasti

I diritti degli attuali concessionari secondo il diritto europeo

Vice Presidente nazionale Federbalneari, Avv. Stefania Frandi

Prospettive a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20.04.2023

Vice Presidente Assobalneari Italia, Avv. Ottavio di Stanislao