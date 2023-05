Nanni Moretti a Latina presenta Il Sol dell’Avvenire

LATINA – Nanni Moretti torna a Latina, stavolta al Cinema Corso, per presentare il suo ultimo film Il Sol dell’Avvenire in sala dal 20 aprile, “preparato”, se così si può dire, anche nel capoluogo pontino dove il regista ha assistito lo scorso anno al Festival Internazionale del Circo Città di Latina per studiare quello scorcio di mondo circense rappresentato.

Per chi non lo avesse ancora visto, Giovanni (Nanni Moretti) è un regista e Paola (Margherita Buy) è sua moglie da trent’anni ed è anche la produttrice dei suoi film. “Giovanni gira un film ambientato nel 1956, scrive un film da Il nuotatore di Cheever e immagina un film con tante canzoni italiane”, si legge nella sinossi della densa commedia (con Mathieu Amalric, Margherita Buy, Barbora Bobulova, Silvio Orlando). In un’ora e 35 minuti Giovanni-Nanni, racconta la sinistra di ieri e di oggi, mostra tutti limiti del suo carattere e prova a combattere le sue fissazioni decidendo di riscrivere il finale: da film politico a film d’amore che sarà in concorso a Venezia.

Con Renato Chiocca che ha organizzato l’incontro, il quinto a Latina, il regista dialogherà confrontandosi anche con il pubblico, subito dopo la visione. L’appuntamento venerdì 5 maggio alle 21 al Cinema Corso.

“Nanni Moretti, dalla prima volta quando venne a presentare Caro Diario durante Lievito, si è sempre mostrato molto vicino a Latina con la quale ha trovato un dialogo”, racconta Chiocca.

I biglietti sono già in vendita al cinema Corso (senza diritti di prevendita).