Latina, camion a zig-zag sulla Pontina, un automobilista chiama la Polstrada: fermato e sanzionato

LATINA – Viaggiava a zig zag sulla Pontina alle porte di Latina e un automobilista ha deciso di segnalare la situazione alla Polizia stradale. E’ accaduto oggi, intorno alle ore 10,20, sulla carreggiata sud e la sala operativa di Latina, dopo aver invitato l’automobilista segnalatore a tenersi a debita distanza, inviava in zona due pattuglie di vigilanza stradale e un terzo equipaggio con i colori di serie. Dopo mezz’ora il mezzo pesante di colore bianco è stato individuato al km.75+700, all’altezza del bivio per Borgo Grappa dove agenti in borghese hanno volutamente creato un rallentamento al traffico che ha consentito ai colleghi in uniforme del distaccamento di Terracina, di fermare il camion.

E’ emerso così che alla guida c’era un autista alle prime armi, che per la prima volta effettuava un viaggio alla guida di un mezzo pesante; che il veicolo non aveva revisione (art.80/14 CDS, sanzione pari a 173 euro) e, che viaggiava ad una velocità superiore al consentito (art.142/8 con sanzione pari a 346 euro). Negativo invece il controllo sulle condizioni psico-fisiche del conducente.

“Il sangue freddo ed il senso di responsabilità dell’utente segnalatore uniti alla prontezza e alla professionalità degli operatori di Polizia hanno fatto sì che tale episodio non avesse conseguenze drammatiche per i moltissimi utenti della strada che percorrono quotidianamente la ss148 Pontina”, sottolinea in una nota la Polizia Stradale.