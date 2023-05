Il leader del M5Stelle Conte a Latina per sostenere Coletta

LATINA – Folla nell’isola pedonale di Latina per la visita del leader del Movimento Cinquestelle Giuseppe Conte arrivato per sostenere il candidato sindaco del campo progressista Damiano Coletta e i candidati della lista Pentastellata guidata da Maria Grazia Ciolfi. La visita inizialmente prevista alle 11 del mattino è slittata, perché lo ha spiegato lo stesso presidente Conte nelle dichiarazioni rilasciate presso il gazebo del movimento all’angolo tra Corso della Repubblica e Via Eugenio Di Savoia.

“Questa mattina siamo andati ad esprimere la nostra solidarietà agli studenti che hanno messo le tende davanti all’Università Sapienza di Roma – ha detto Conte – Noi siamo per recuperare i soldi che sono stati tolti dal fondo affitti e morosità incolpevoli, in più dobbiamo investire in progetti di riqualificazione del patrimonio demaniale da destinare al diritto allo studio e non a comprare armi. Abbiamo bisogno per questo dei fondi del Pnrr”. Sulle amministrative Conte ha detto: “Sosteniamo Coletta che è il candidato che lavora per i progetti che stanno a cuore ai cittadini”.