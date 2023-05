Latina, urta il guardraill e si ribalta: feriti al Morbella

LATINA – Tanta paura nella mattinata di oggi per un incidente stradale che si è verificato lungo Via Picasso nei pressi del centro commerciale Morbella di Latina. Per ragioni da accertare, in un incidente autonomo, un’auto si è ribaltata e la sua corsa si è fermata di traverso sulla carreggiata. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasferito gli occupanti dell’auto all’ospedale Goretti.

La polizia locale ha dovuto chiudere il tratto tra la rotatoria e l’incrocio con Via del Lido per svolgere i rilievi e consentire la rimozione del mezzo apparso fortemente danneggiato a seguito dell’impatto.

Secondo una prima ricostruzione effettuata con l’aiuto di alcuni testimoni, il conducente avrebbe sbagliato manovra urtando con violenza il guardraill e causando il ribaltamento della vettura. I feriti non sarebbero in gravi condizioni.