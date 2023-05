Notte da incubo per due ragazzi a Latina Scalo: lui picchiato, lei violentata

LATINA – E’ stata portata via con la forza a bordo di una minicar, poi l’aggressore ha abusato di lei che ieri mattina è stata rintracciata nelle campagne di Cisterna, vagava in uno stato di disperazione. Un fatto di cronaca drammatico e che scuote la comunità quello riportato oggi dal Messaggero.

Secondo le poche informazioni a disposizione, a dare l’allarme è stato il ragazzo che si trovava con lei, insieme si erano appartati mercoledì sera in un’area poco fuori Latina Scalo, poi l’incubo. E’ stato lui a raccontare ad una pattuglia delle Volanti e agli investigatori della squadra mobile intervenuti dopo l’allarme dell’aggressione improvvisa: un uomo piombato accanto all’auto lo avrebbe picchiato con violenza per poi portare via la ragazzina terrorizzata.

Sono subito scattate le ricerche della giovanissima ritrovata in lacrime e visibilmente sotto shock, trasportata in ospedale e medicata. Gli investigatori sarebbero già sulle tracce dell’uomo.