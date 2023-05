Chiedono la pensione sociale a Latina, poi tornano in patria: hanno percepito 105mila euro senza averne diritto

LATINA – Hanno percepito pensioni per 105 mila euro senza averne diritto. I due di nazionalità estera sono stati individuati e smascherati grazie alle indagini dei militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Latina. I due coniugi, rilasciavano false dichiarazioni sulla loro residenza effettiva nello Stato italiano per poi richiedere ed ottenere indebitamente dall’INPS la pensione sociale, che sin dal 2014 veniva puntualmente accreditata su un conto corrente loro intestato. E non è tutto. Gli approfondimenti svolti hanno consentito di appurare che dopo l’avvio delle procedure per l’erogazione e l’ottenimento dei primi benefici erano rientrati nel proprio Paese di origine, dove uno dei due era deceduto nel 2018. L’Inps ha sospeso l’erogazione del trattamento e sono ora al vaglio ulteriori posizioni di persone che potrebbero essere coinvolte nella frode