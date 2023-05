Primo consiglio comunale, Bassiano Futura: “Gravi mancanze da parte del neo sindaco”

BASSIANO – Il Gruppo consigliare Bassiano Futura commenta l’esordio del neosindaco Giovanbattista Onori e della sua compagine amministrativa. “Comprensibile ovviamente lo stato di emozione per il risultato ottenuto, che rispettiamo e onoriamo in quanto scelta democratica della popolazione. Ma non possiamo non sottolineare alcune gravi mancanze di profilo istituzionale e comportamentale, che evidentemente difettano nel primo cittadino. Tanti, troppi, hanno notato durante il suo discorso la ricerca di consenso con lo sguardo e la mimica del Sindaco uscente Domenico Guidi che, naturalmente, per l’attuale posizione nel consesso non poteva assolutamente dare, e che, per grande professionalità e compostezza non ha esibito alcuna emozione o rimostranza. Ma come gruppo consiliare dobbiamo, però, rilevare alcune mancanze grossolane del sindaco Onori. Prima di tutto, nessuna citazione o ringraziamento alla Amministrazione uscente e al già Sindaco Guidi per l’enorme lavoro fatto negli anni passati per il paese, per tutte le cose costruite, per i numerosissimi finanziamenti ottenuti, per il lavoro nel campo delle Tradizioni, della Cultura, delle Politiche sociali, dei Lavori Pubblici. Nulla. Avrebbe potuto almeno ricordare le opere più grandi, la Scuola, la Caserma dei Carabinieri, l’Ufficio Postale. Nessun ringraziamento ai giovani che li hanno sostenuti credendo nel cambiamento e che gli hanno permesso oggi di sedere su quegli scranni. Nessun riferimento alle donne, così importanti per la nostra comunità e per tutte le comunità in ogni dove nella nostra nazione, nonostante ci sia una donna in Giunta con una delega alle Pari Opportunità.

Gravi mancanze dal punto di vista politico-culturale.

Ma ancora più gravi le mancanze istituzionali! Non è stata nominata la Commissione Trasparenza (adempimento del primo Consiglio Comunale), nonostante ne abbiano fatto un cavallo di battaglia della campagna elettorale. La Commissione Trasparenza è organismo di controllo di estrema importanza previsto dalla Legge, la cui Presidenza deve essere attribuita alla compagine di minoranza.

Altra gravissima mancanza, non sono state presentate le Linee di Programma e di Mandato, anche questo un adempimento previsto dalla normativa vigente. Forse Onori reputa questi adempimenti non importanti e facoltativi? A precisa domanda, il Sindaco Onori ha risposto che tali adempimenti non sono importanti e che vi si provvederà successivamente. Cosa gravissima dal punto di vista politico, amministrativo e giuridico. Questo è il cambiamento! Al momento, mi sembra un cambiamento in peggio.

Sentiamo in questi giorni parlare da parte della Maggioranza di proposte di dissesto e di non voler approvare il conto Consuntivo 2022. Sono cose veramente assurde. Ricordo che nel mese di marzo 2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023-2025, il DUP 2023-2025, i Residui 2022. Tutti questi importanti documenti riportano i pareri favorevoli del Revisore dei Conti e del Responsabile del Servizio Finanziario, i quali attestano la regolarità dei conti e dell’equilibrio finanziario dell’Ente. Qualunque modifica e/o manomissione dei numeri attestati e già approvati dagli organi competenti ci vedranno promuovere azioni amministrative e, se necessario, legali verso i giudici competenti.

Durante questo primo Consiglio abbiamo mantenuto un comportamento educato e moderato. Ma assicuriamo una opposizione ferma, determinata, competente per il futuro. Combatteremo per il nostro paese, senza paura e senza sconti per chi non lavorerà per Bassiano con competenza ed onestà”.