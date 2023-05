A Latina la proclamazione dei consiglieri comunali eletti

LATINA – La politica in primo piano, si è tenuta nella sala De Pasquale del Comune di Latina, la proclamazione dei consiglieri eletti nella tornata elettorale del 14 e 15 maggio. Dopo i riconteggi della commissione elettorale centrale che hanno preso più tempo del previsto, è arrivata l’ufficialità definitiva sulla composizione dell’aula, momento che segna anche la decorrenza dei termini per la convocazione del primo consiglio comunale. La procedura con la firma per accettazione della carica da parte dei 23 consiglieri di maggioranza e dei nove dell’opposizione tra cui il candidato sindaco sconfitto Damiano Coletta, si è svolta alla presenza della neosindaca Matilde Celentano, della segretaria comunale Alessandra Macrì e della UOC Ufficio del Consiglio .

Intanto procedono le trattative nella maggioranza di centrodestra per gli incarichi assessorili e per la presidenza del Consiglio comunale che non è pacifica come sembrava, nonostante il risultato elettorale ottenuto dal consigliere anziano Raimondo Tiero, unico ad aver superato le duemila preferenze personali. Si dovrà trovare l’equilibrio tra le forze in campo, in particolare tra Fratelli d’Italia e Lega, con i consiglieri più votati che saranno i primi nella selezione per il nuovo esecutivo. Nulla di nuovo nemmeno sul fronte dello staff che accompagnerà la Celentano nel suo primo mandato.

Sarebbe più avanti il lavoro a Terracina dove appaiono meglio definiti i ruoli di giunta con il neo sindaco Francesco Giannetti che terrebbe per sé, almeno al momento, il delicato assessorato all’Urbanistica. Una figura tecnica e non politica sarebbe invece indicata per il Bilancio, con una scelta analoga a quella di Latina dove si è fatto insistentemente il nome della sub commissaria Ada Nasti che ha lavorato al fianco del commissario straordinario Carmine Valente.