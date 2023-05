Tornano Tiziano Ferro e Roberto Casalino: è in onda Destinazione Mare

LATINA – Una foto scattata nel 2004 accompagna sul profilo di Roberto Casalino “Destinazione mare”, il pezzo scritto con Davide Simonetta e Tiziano Ferro, cantato dalla popstar internazionale, uscito a mezzanotte in tutti gli store e in rotazione anche su Radio Immagine.

“Una canzone che fa venire voglia di ballare”, racconta il paroliere pontino che non nasconde la grande emozione per un brano che Tiziano ha deciso non solo di scrivere con lui, come altri, ma anche di interpretare e di portare in giro negli stadi in estate, nell’imminente TZN 2023 tour. E’ il presente, il futuro e anche un passato fatto di 30 anni di amicizia tra i due artisti.

“Io e Tiziano ci siamo voluti bene da subito – racconta in un post Casalino – Da quella sera del 1993 fuori la palestra di pallavolo: c’eravamo conosciuti da un’ora e aspettavamo che i nostri genitori ci venissero a prendere. Abbiamo scambiato due parole, canticchiato una canzone. La musica ci ha uniti da subito. E ci ha salvati. La nostra amicizia ha attraversato tante stagioni e non sempre facili, come la vita in fondo. Ma ci siamo sempre stati l’uno per l’altro: siamo sempre stati FAMIGLIA E adesso a 30 anni esatti da quel 1993 celebriamo tutto questo proprio con la musica, canticchiando una canzone come quella sera”.

“Questo singolo è un inno alla vita nuova – racconta Tiziano Ferro – una canzone che racconta le fasi di cambiamento che attraversiamo ponendo fiducia cieca nel futuro”. Uno stile elettro dance.

Così ce lo ha raccontato Roberto Casalino che oggi (venerdì 5 maggio) sarà intervistato su Radio Immagine da Alessio Campanelli, alle 16,45. “Un brano speranzoso con testo un po’ crepuscolare e malinconico”.

Cresce nel frattempo l’attesa per il ritorno live di Tiziano Ferro. A partire dal 7 giugno, il TZN 2023 riporterà il cantautore nelle principali città italiane: 7 giugno Lignano Sabbiadoro, 11 giugno Torino, 15-17-18 giugno Milano, 21 giugno Firenze, 24-25 giugno Roma, 28 giugno Napoli, 1 luglio Bari, 4 luglio Messina, 8 luglio Ancona, 11 luglio Bologna, 14 luglio Padova.