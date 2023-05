Traffico di stupefacenti, operazione dei carabinieri, quattro arresti tra Latina e Priverno

LATINA – Un’altra inchiesta, nata dalle dichiarazioni del pentito Agostino Riccardo, ha portato oggi ad un’operazione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nell’area dei Lepini. Tra Priverno e Latina il gruppo era in grado di spacciare quantità pressoché illimitate di sostanza stupefacenti. Il blitz è stato realizzato con la collaborazione del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare e dei carabinieri delle Compagnie di Latina e Terracina ed è scattato nelle prime ore di questa mattina si è svolto con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma che ha diretto le indagini dei militari tra l’estate del 2019 e l’estate del 2020.

Per un anno gli investigatori hanno condotto servizi di osservazione, attività di intercettazione e riscontri che hanno consentito di ricostruire con esattezza il traffico di sostanze stupefacenti nella zona collinare della provincia di Latina dove venivano smerciati ingenti quantitativi di hashish, marjuana, cocaina e amnesia. Il gruppo organizzato era attivo tra Latina e Priverno, costituito da persone note per precedenti specifici “chi con il ruolo di capo e promotore e chi con il ruolo di semplice partecipe dell’associazione, i quali hanno assicurato lo stabile approvvigionamento delle zone ricomprese nel territorio dei Monti Lepini, grazie ad una consolidata esperienza maturata nel settore e ad una solida rete di soggetti dediti alla commercializzazione dello stupefacente, rifornito da uno degli indagati stanziale nel capoluogo pontino e canalizzato sugli spacciatori di Priverno e nella piazza di spaccio di via Madonna delle Grazie, mediante l’utilizzo anche di corrieri che per gli spostamenti utilizzavano autobus di linea”, spiegano gli investigatori in una nota.

Nel corso dell’indagine i carabinieri hanno già operato arresti in flagranza di reato sequestrando droga