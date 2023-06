Detenuto evade dal carcere di Latina: attivate le ricerche in tutta Italia

LATINA – Un egiziano di 22 anni è evaso dal carcere di Latina e viene attivamente ricercato in queste ore in provincia di Latina e non solo. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo nella giornata di ieri domenica sarebbe riuscito a raggiungere il muro di cinta e a calarsi senza che nessuno se ne accorgesse, poi si sarebbe dato alla fuga non è ancora chiaro se con l’aiuto di qualcuno. La notizia viene riportata dal quotidiano Latina Oggi.

La scoperta della fuga, confermata dalle autorità di pubblica sicurezza, sarebbe avvenuta durante l’ora d’aria quando è stato fatto l’appello sul terrazzo dell’edificio di Via Aspromonte. La polizia penitenziaria ha diramato tempestivamente le informazioni necessarie alle ricerche e tutte le altre forze dell’ordine sono già attivate. La Questura di Latina e il Comando provinciale dei carabinieri di Latina hanno diffuso a commissariati, pattuglie e caserme foto e generalità del 22 enne che risponde al nome di Ehab Mahrus Abouela.