Latina, spazzatura ovunque, cassonetti rotti e rovesciati: un ordinario lunedì nel centro storico

LATINA – “Basta attendere serve agire. Siamo circondati di spazzatura. Così non si può andare avanti. Oltre al degrado a questo punto, con il caldo è una questione di igiene e sicurezza”. L’appello è di un professionista di Latina (ma segnalazioni ci arrivano ormai da ogni parte) per una situazione che peggiora di giorno in giorno inesorabilmente. “Servizio inefficiente? Cittadini incivili? Mancanza di controlli? Probabilmente un mix di tutto questo, ma la situazione non è più tollerabile”, sottolinea nella sua breve nota il nostro lettore inviandoci un assaggio di quello che ha potuto osservare questa mattina uscendo di casa per andare al lavoro.

Condividiamo con voi queste immagini nella speranza di essere da stimolo a chi in questo momento si trova ad affrontare il problema dal punto di vista gestionale e amministrativo. Le bollette infatti sono già arrivate, mentre il servizio è praticamente assente in intere aree della città capoluogo.