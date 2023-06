Partnership tra Bsp Pharmaceutical e MSD: l’azienda di Latina assumerà 100 persone

LATINA – La Bsp Pharmaceutical di Latina Scalo cresce ancora e assumerà 100 nuovi dipendenti nell’arco dei prossimi cinque anni grazie ad una importante partnership. E’ quanto emerso dopo la conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il titolare del Dicastero Adolfo Urso e il ministro alla Salute Schillaci, presenti tra gli altri il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il presidente e Ceo di Bsp Aldo Braca e Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratrice Delegata di MSD Italia.

Le novità annunciate riguardano un accordo siglato con la multinazionale americana MSD (leader nel settore farmaceutico e in Italia dal 1956) che investirà 200 milioni di dollari nei prossimi dieci anni in Ricerca, Sviluppo e produzione. “Grazie alla Partnership siglata con BSP Pharmaceuticals S.p.A – una delle più importanti Contract Development and Manufacturing Organizations (CDMO) al mondo per i farmaci antitumorali – per la produzione di prodotti oncologici di derivazione biotecnologica, MSD aumenterà in modo significativo i suoi investimenti in Italia nell’area oncologica”, si legge in una nota.

LE ASSUNZIONI A LATINA SCALO – Sul fronte delle assunzioni si tratta circa 60 operatori e operatrici di produzione sterile, una figura ricercatissima sul territorio e non facile da trovare, e di circa 40 laureati in chimica, chimica e tecniche farmaceutiche e biologia per i controlli di qualità. Per l’azienda di Latina l’accordo genererà anche un valore di circa 5 milioni di euro annui in attività satellite, sfruttando la fornitura di materiali da parte di aziende presenti in Italia.

“È un privilegio per BSP entrare a far parte di una Partnership di lungo termine con MSD e aver siglato un accordo di Valore così importante,” afferma Aldo Braca, Presidente e CEO di BSP Pharmaceuticals SpA. “La nostra azienda è stata creata per fornire tecnologie innovative alle grandi aziende farmaceutiche e biotecnologiche, con un focus sui trattamenti tumorali e immunoterapici. Le tecnologie avanzate che offriamo all’industria farmaceutica, applicate fin dagli stadi iniziali di questi prodotti innovativi, consentono di accelerare la realizzazione di questi ambiziosi programmi, a vantaggio delle aspettative e della qualità di vita dei Pazienti, di cui i nostri clienti hanno bisogno”.

Ricordiamo che BSP è stata riconosciuta per 7 anni consecutivi miglior fornitore al mondo di servizi alla comunità oncologica al Summit mondiale ‘ADC’ a San Diego, California. “La collaborazione con MSD aggiunge forza ai riconoscimenti finora ottenuti”, conclude Braca.