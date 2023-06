Federlazio, in provincia di Latina crescono esportazioni e occupazione. Indietro sul Pnrr

LATINA – Gran parte delle aziende del Lazio sono riuscite a consolidare i risultati positivi del 2021, recuperando il terreno perduto nel corso della pandemia. Lo conferma l’indagine che Federlazio ha effettuato, tra febbraio e aprile di quest’anno.

IN PROVINCIA DI LATINA – In particolare, in provincia di Latina, il saldo tra le imprese nate e cessate in provincia è del 1,04%, le esportazioni sono cresciute del 9%, mentre l’occupazione è aumentata dell’1,8%, con un tasso complessivo per il 2022 del 55%, leggermente superiore ai livelli prepandemici (54.3% del 2019); la Cassa Integrazione Guadagni è scesa del 76%. Rispetto ai dati dell’occupazione, il 38,5% delle aziende dichiara una crescita, il 57,7% rimane stabile, mentre per il 3,8% degli intervistati diminuisce.

La nota più amara è che il 54% delle aziende hanno incontrato difficoltà nel reperire manodopera. Le imprese che hanno registrato un incremento del fatturato sono il 58,3%; il 33,3% mantiene stabile il fatturato e solamente l’8,4% non riesce a confermare i risultati ottenuti nel 2021, dichiarando una contrazione. I risultati sono complessivamente positivi ed il recupero dei livelli di fatturato ha riguardato in maniera omogenea sia le imprese di grande che di piccola dimensione. Il medesimo fatturato è risultato in aumento nel mercato privato (+59%) ed internazionale (+40%), stabile in quello pubblico (50%) ma comunque in crescita per il 33%. Inoltre l’83,9% delle aziende nel 2022 hanno realizzato investimenti, un incremento che è stato notevole rispetto al 71,4% del 2021. In riferimento alla pandemia energetica, si registra che il 38% delle imprese hanno avuto un impatto significativo ma sostenibile, mentre per il 27% l’impatto è stato grave o molto grave, con una forte riduzione dei margini aziendali.

PNRR – Per quanto attiene al PNRR, su un valore totale di 672.4 MLN di euro di investimenti, al 1° maggio 2023 in provincia di Latina, ne sono stati realizzati per 110.2 MLN, lì dove l’obiettivo del primo trimestre era di 154.4 MLN, accumulando dunque un ritardo del 28.6% sulla previsione di spesa.