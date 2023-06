Scontro all’incrocio, auto ribaltata in Via Bixio

LATINA – Ennesimo incidente stradale all’incrocio tra via Bixio e Via Ferrucci nella zona Isonzo a Latina a poca distanza dalla circonvallazione. Un’auto con all’interno due donne si è ribaltata dopo l’impatto con un’altra vettura avvenuto all’intersezione stradale. Non si conoscono al momento le condizioni dei feriti. Sono già decine gli incidenti analoghi che si sono registrati sul tratto, con rischio anche per i pedoni. Fino ad ora, anche per la distrazione di chi transita in Via Ferrucci senza vedere lo Stop, la segnaletica esistente si è rivelata insufficiente.