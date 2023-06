Premio Pricò, il regista di Latina Renato Chiocca porta alla vittoria gli studenti di Bari

LATINA – “A memoria di forma” (https://youtu.be/q17FcRtfuQU), realizzato dal regista di Latina Renato Chiocca pontino per il Corso di Laurea di Scienze e Tecnologia dei Materiali dell’Università di Bari con la 4ª E del Liceo Scientifico “G.Salvemini” Bari è il cortometraggio vincitore del Premio Pricò per la sezione Scuola secondaria di secondo grado . La giuria, composta dagli studenti e le studentesse della 5ª C della sede di Grottaglie e della 5ª M della sede di Taranto del Liceo Artistico Statale Vincenzo Calò, ha conferito il riconoscimento con la seguente motivazione:

