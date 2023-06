Raimondo Tiero: “Sarò il presidente di tutti. Lavorerò per il bene della comunità”

LATINA – “Ringrazio l’assemblea per l’onore che mi ha concesso. Essere eletto presidente del Consiglio comunale con l’unanimità dei consensi mi rende certamente orgoglioso e allo stesso tempo mi sprona a fare il massimo. L’aver conseguito dei voti superiori ai numeri assegnati alla maggioranza eletta ritengo sia elemento di grande valore e ciò mi spinge a fare una riflessione nei confronti di tutti i consiglieri comunali e della città. Il mio desiderio è che ci sia un’assise che lavori alla luce del sole. Noi siamo stati eletti per fare e dobbiamo portare a termine la nostra missione nell’interesse esclusivo della nostra amata Latina. Io porterò avanti il mio compito che è quello di garantire il corretto funzionamento dei lavori consiliari e chiedo a tutti di agire con rispetto del ruolo ricoperto e con rispetto della città che tutti siamo chiamati a rappresentare. A tal proposito dico sin da ora che occorre definire al più presto la composizione delle commissioni consiliari. La politica deve dare risposte e possibilmente nell’arco di pochi giorni. Mi auguro che vi sia una grande senso di responsabilità da parte di tutti.

Come affermato nel mio intervento d’insediamento, assumo l’onere di rappresentare totalmente quest’assemblea. Posso dire sin da subito che intendo rappresentare tutto l’arco consiliare, non la maggioranza o l’opposizione. Ma tutti coloro che si riconoscono nelle istituzioni. Riaffermo il dovere che credo sia importante ribadire di dare risposte precise ai cittadini elettori. La nostra comunità è stata chiamata a scegliere i propri rappresentanti in un momento particolarmente difficile per la città, commissariata per ben quattro volte negli ultimi 13 anni. Da parte mia c’è la consapevolezza di dover contribuire a soddisfare i bisogni della cittadinanza. Nel mio ruolo cercherò di far rispettare le regole, facendo prevalere sempre e comunque il buon senso. Sono stato eletto in Consiglio come parte della città. Ma adesso sono il presidente del Consiglio di una città intera che ha sensibilità diverse. Da parte mia posso dire che lavorerò affinchè prevalga il senso di appartenenza a questa Comunità e tenterò in tutti i modi di far riscoprire la voglia di stare insieme. Perché solo facendo squadra potremo produrre risultati nell’interesse della cittadinanza che rappresentiamo sul piano istituzionale”.

Lo dichiara in una nota Raimondo Tiero, presidente del Consiglio comunale di Latina