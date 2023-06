Sabaudia, morso da un ragno, turista greco torna in albergo e muore

SABAUDIA – Un commerciante greco di 58 anni è morto all’Oasi di Kufra, noto hotel sul lungomare di Sabaudia dove soggiornava con altri cinque colleghi per un viaggio di lavoro. L’uomo è stato trovato privo di sensi nella sua camera, ieri notte, probabilmente per uno shock anafilattico provocato dal morso di un ragno, si era sentito male alcune ore prima mentre era in visita in un’azienda agricola. Immediati sono scattati i soccorsi del 118 ma nonostante l’uso del defibrillatore non è stato possibile salvargli la vita, probabilmente era già deceduto durante la notte. La notizia è riportata dal quotidiano Il Messaggero.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica degli eventi. I colleghi hanno raccontato che il giorno precedente erano stati insieme al 58enne in un incontro di lavoro in campagna durante il quale l’uomo aveva lamentato un fastidio, un prurito e un malessere generale collegato al morso di un ragno.