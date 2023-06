Vaccino Anticovid-19 fra benefici ed effetti avversi: convegno a Fondi

FONDI – Parlare del “Vaccino Anticovid-19 fra benefici ed effetti avversi. L’esperienza pontina. Focus sul paziente oncologico”. E’ l’argomento scelto per un convegno che si terrà il 23 giugno a Fondi, a palazzo Caetani (alle 15,30), organizzato dall’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno sotto la direzione scientifica del dottor Luigi Rossi e dell’ avvocato Renato Mattarelli.

“Durante l’evento aperto al pubblico, che potrà fare domande direttamente ai relatori, saranno ripercorsi brevemente i drammatici fatti della pandemia per poi concentrarsi sul vaccino anti covid-19, sui suoi indubbi benefici ma anche sugli effetti avversi – si legge in una nota di presentazione dell’evento – . Saranno esaminati alcuni casi di cittadini pontini con gravi reazioni post-vaccinazione e delle relative tutele giudiziarie in corso. Particolare attenzione sarà data al paziente oncologico che più di tutti gli altri ha subito, prima durante la pandemia il ritardo delle cure per le dovute priorità ai pazienti covid e, dopo, la complessa interazione fra vaccino e sistema immunitario in soggetti fragili”.

Dopo i saluti delle autorità, del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e della direttrice generale della Asl Silvia Cavalli, terranno le loro relazioni l’infettivologo Cosmo Del Borgo della Uoc di Malattie Infettive del Goretti; i medici Luigina Festa e Fabio Ricci, la prima medico di medicina generale, il secondo senologo responsabile della Breast Unit dell’ospedale di Latina, con il giornalista del Messaggero Giovanni Del Giaccio e il regista e sceneggiatore Andrea Zaccariello. Interverranno anche gli avvocati Renato Mattarelli e Roberta Magnani dello studio Mattarelli & Mezzini e il Ministero della Salute con l’avvocato Roberto Fiorentino, direttore dell’ufficio risarcimenti della Direzione Generale della Vigilanza e Sicurezza delle Cure. Introdurrà Regina Abagnale presidente del comitato ANDOS di Fondi

L’informazione giornalistica, la pandemia di fake news e il protagonismo televisivo degli scienziati, saranno esaminate alla luce dell’apparente quiete che sembra arrivata dopo la tempesta pandemica, spiegano ancora gli organizzatori. Il regista Zaccariello interverrà con estratti da pellicole del cinema dimenticato dedicate all’argomento dei vaccini.

IL PROGRAMMA