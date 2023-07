Coltellate sotto l’ombrellone, finisce così al Circeo la lite tra due anziani

SAN FELICE CIRCEO – A San Felice Circeo è finita a coltellate la lite scoppiata sotto l’ombrellone tra due campani entrambi già noti alle forze dell’ordine. Dopo un acceso diverbio per vecchi rancori personali i due infatti si sono incontrati nuovamente in spiaggia e la situazione è rapidamente degenerata. Uno dei due uomini ha tirato fuori un coltello da cucina con il quale si è avventato contro l’altro ferendolo. Paura per i bagnanti che hanno chiamato i carabinieri. Per l’aggressore, un ottantenne, sono scattate la denuncia per lesioni e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, l’altro è finito al Goretti. I militari della stazione di San Felice Circeo hanno sequestrato il coltello.