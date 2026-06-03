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Evento dedicato alla Regina Viarum. Rievocazione dedicata al recordman Piero Taruffi
Grande evento dedicato alla Regina Viarum. Sabato 6 giugno alle 12, infatti, la località di Mesa di Pontinia sarà una delle tappe della rievocazione storica dei record raggiunti dall’Ing. Piero Taruffi nel tratto della via Appia compreso tra Cisterna di Latina e Terracina. La manifestazione, organizzata dal Circolo Pontino della Manovella di Latina, è dedicata all’antico collegamento stradale recentemente entrato a far parte del “Patrimonio dell’Unesco”, per il quale anche Pontinia e’ protagonista nell’ambizioso progetto di valorizzazione turistica, culturale ed enograstronomica. L’evento di sabato avrà inizio alle 9,30 a Cisterna, presso il piazzale dello stabilimento Campana: da lì partirà un corteo di affascinanti auto d’epoca diretto al complesso monumentale di Tor Tre Ponti e successivamente al Casale adiacente al Mausoleo di Clisippo, manufatto risalente al I secolo a.C.
La rievocazione servirà a rivivere i record di velocità raggiunti proprio nel tratto in questione da Piero Taruffi con il suo “Bisiluro”, il primo ad abbattere il muro dei 300 km orari: un mezzo per quei tempi a dir poco avveniristico messo a disposizione dal Museo delle Auto di Torino. Taruffi, originario di Albano Laziale, deceduto a Roma nel 1988 all’età di 82 anni, si affermò come pilota, collaudatore e progettista trionfando in particolare alla Targa Florio del 1954, alle Mille Miglia del ’57 e alla Mille Chilometri del Nurburgring del ’56. Ad accogliere i gioielli de “La Manovella” ci saranno il sindaco Eligio Tombolillo e l’assessore alla Cultura Maria Rita D’Alessio, insieme all’amministrazione comunale, che accoglieranno il Corteo per inaugurare insieme una targa in onore di Taruffi. La D’Alessio, referente del progetto della Via Appia Regina Viarum , ha evidenziato l’importanza dell’appuntamento:
“E’ nostra intenzione celebrare una data storica per Pontinia, il 20 marzo 1951: quel giorno, davanti a centinaia di persone assiepate ai margini dell’Appia, Taruffi raggiunse i 313 km orari, un record mondiale. Fu un evento che arricchì ulteriormente il significato ed il valore dell’antica stazione di posta di Mesa, un’autentica ricchezza che consente al nostro territorio di proiettarsi sulla ribalta internazionale grazie alle opportunità fornite dai progetti legati alla Regina Viarum. Ringrazio infinitamente il Circolo Pontino della Manovella ed in particolare il presidente Aldo Compagni ed il vicepresidente Domenico Pilorusso, nonché il Museo Giannini di Latina per questa meravigliosa collaborazione di valorizzazione del nostro territorio”.
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Sabato 6 giugno alle 20.30 al Teatro Fellini va in scena lo spettacolo finale della TF Academy Junior
Si conclude l’anno accademico della TF Academy Junior, la compagnia teatrale dei ragazzi del Teatro Fellini, con uno spettacolo che porterà sul palco i giovani attori della scuola teatrale pontina. L’appuntamento è per sabato 6 giugno alle ore 20.30 con “Nove per uno, uno per tutti!”, una nuova produzione del teatro diretto da Pierluigi Polisena. La gestione organizzativa del teatro è affidata alla Cooperativa Sociale Spazio Comune in collaborazione con l’Associazione Culturale La Macchia, che sostiene anche gli spettacoli della TF Academy.
«La TF Academy è un progetto in cui crediamo profondamente, perché significa investire sui talenti e costruire nel tempo una comunità teatrale viva e partecipata – ha affermato il presidente dell’Associazione Culturale La Macchia, Gianluca Panecaldo – anche perché ricordiamo che gli spazi del teatro sono aperti non solo a spettacoli e mostre, ma a presentazioni di libri, incontri con autori e momenti di approfondimento culturale capaci di coinvolgere pubblici differenti. Il nostro intento è far tornare il teatro a essere uno spazio aperto, inclusivo e dinamico, al servizio della crescita culturale di Pontinia». La TF Academy è composta da due moduli: il Senior, che ha concluso la stagione a fine aprile, e Junior, che andrà in scena sabato 6 giugno alle ore 20.30. «Stiamo ottenendo i nostri primi risultati e siamo molto orgogliosi, fieri e felici. Nonostante una partenza in corsa, è stato bellissimo vedere il teatro riempirsi sempre di più, spettacolo dopo spettacolo. Le soddisfazioni sono state tante – ha affermato Pierluigi Polisena, direttore artistico del Teatro Fellini e insegnante della TF Academy – Questa prima parte della stagione teatrale si è conclusa nel migliore dei modi e ora proseguiamo con i nostri ragazzi, le promesse di domani. Debutteremo con una commedia scritta appositamente per il gruppo che salirà sul palco. Non vediamo l’ora di andare in scena».
“Nove per uno, uno per tutti!” racconta, con leggerezza e profondità, il mondo interiore di un giovane ragazzo alle prese con la propria immaginazione. Protagonista è Filippo, uno scrittore in erba la cui mente è costantemente affollata dai personaggi che lui stesso ha creato. Figure che prendono vita, parlano, litigano e lo accompagnano in ogni momento della giornata, trasformandosi in vere e proprie presenze con cui convivere tra momenti comici, caos e improvvise riflessioni. Quando il rapporto con il suo migliore amico Nicolò inizia a incrinarsi e la difficoltà di scrivere lo mette in crisi, Filippo si trova davanti a una scelta: cercare di mettere a tacere quel mondo interiore oppure imparare ad ascoltarlo e comprenderlo. Sarà proprio attraverso il confronto e l’accettazione che scoprirà una verità fondamentale: le storie più autentiche nascono quando si smette di combattere ciò che si ha dentro e si inizia a trasformarlo in racconto. Tra dialoghi brillanti, ritmo serrato e momenti di sincera emozione, lo spettacolo accompagna il pubblico nel percorso di crescita di un ragazzo che impara a convivere con se stesso, scoprendo che ogni voce, anche la più ingombrante, può diventare parte di una storia da raccontare.
Sul palco saliranno Filippo Armando Corradi, Aleida Cozzi, Nicolò Coluzzi, Matilda Bellachioma, Arianna Bernabè, Liri Cusimano, Giulia Ragogna, Nicole Salvatori, Ariel Corradini, Leonardo Chiumera, Matilde Campagna e Aurora Lucidi De Gregori. La regia è firmata da Pierluigi Polisena, mentre testi e aiuto regia sono a cura di Chiara Marchetti. Per informazioni è possibile contattare il Teatro Fellini ai numeri 0773.337014 o 351.3918165 oppure consultare il sito: www.teatrofellini.it.
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La Croce Rossa Latina in servizio per il 2 Giugno: assistite 15 persone durante le celebrazioni
Era presente in Piazza della Libertà ieri per le celebrazioni dell’80° anniversario della Festa della Repubblica, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina per garantire il servizio di assistenza sanitaria e supporto alla manifestazione. Nel corso della mattinata il personale di Croce Rossa è intervenuto in circa 15 occasioni, prevalentemente per malori improvvisi riconducibili alle elevate temperature, ai colpi di calore e a situazioni di disidratazione. Le assistenze hanno riguardato cittadini presenti alle celebrazioni, rappresentanti istituzionali e personale delle forze armate impegnate nei picchetti d’onore e nelle attività previste dal programma ufficiale.
L’attività, svolta a titolo gratuito, ha visto impegnati volontarie, volontari, Crocerossine e personale sanitario per assicurare un presidio costante durante l’intera cerimonia. Pur essendo previsto il raccordo operativo con l’unità operativa di Ares 118 per eventuali emergenze, non si è reso necessario alcun trasferimento sanitario: tutti gli interventi effettuati sono stati risolti direttamente sul posto, consentendo il regolare svolgimento della manifestazione.
Il dispositivo messo in campo dal Comitato di Latina ha visto la presenza del presidente Lorenzo Munari, della Sorella Landersz, Ispettrice delle Crocerossine, di due Crocerossine impegnate nel picchetto d’onore, di tre volontarie in rappresentanza della Croce Rossa Italiana, di una squadra appiedata di pronto intervento sanitario composta da quattro volontari, di un’ambulanza con autista soccorritore, soccorritore e infermiera professionale, oltre al coordinatore responsabile delle attività di Emergency Management e della gestione operativa e logistica dell’intero servizio.
La giornata però ha rappresentato anche un’importante occasione di promozione del volontariato; in piazza del Popolo erano presenti anche 14 aspiranti volontari, che hanno potuto conoscere da vicino le attività svolte quotidianamente da Croce Rossa Italiana sul territorio e confrontarsi con chi presta servizio a favore della comunità.
“La Festa della Repubblica rappresenta un momento di grande valore per tutti i cittadini italiani e per chi, come Croce Rossa, opera ogni giorno al servizio della comunità. Essere presenti in Piazza del Popolo oggi – spiega il presidente del comitato di Latina, Lorenzo Munari – su richiesta e sotto il coordinamento della Prefettura di Latina, ha significato per tutti noi potere contribuire concretamente alla sicurezza e al benessere delle persone durante una ricorrenza che celebra i principi di solidarietà, partecipazione e responsabilità collettiva sui quali si fonda il nostro Paese. Ringrazio le volontarie, i volontari, le Crocerossine e il personale sanitario che anche oggi hanno garantito il servizio di soccorso con professionalità – aggiunge il presidente Munari – intervenendo prontamente e consentendo il regolare svolgimento della manifestazione. La presenza della Croce Rossa in occasioni come questa testimonia il valore del volontariato come forma concreta di cittadinanza attiva e di vicinanza alle persone. La partecipazione di Croce Rossa alle celebrazioni del 2 giugno ha rappresentato non soltanto un servizio di assistenza sanitaria, ma anche una testimonianza concreta dei valori di solidarietà, impegno civico e attenzione alla persona che animano quotidianamente l’azione della nostra associazione e che trovano piena sintonia con i principi fondanti della Repubblica italiana”.
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Erasmus+ a Sermoneta: una settimana di scambio culturale per gli studenti di Rakovski
Dal 24 al 30 maggio 2026, un gruppo composto da otto alunni e due docenti della Scuola Primaria “Hristo Smirnenski” di Rakovski ha partecipato a un’importante attività di mobilità internazionale nell’ambito del programma Erasmus+, realizzata attraverso il progetto KA121-SCH-000318274.
L’iniziativa si è svolta a Sermoneta, dove la delegazione è stata accolta dall’Istituto Comprensivo “Donna Lelia Caetani”, con il dirigente scolastico Lorenzo Cuna e la referente Erasmus Cecilia Santoiemma, e dall’Amministrazione comunale di Sermoneta con il sindaco Giuseppina Giovannoli e il consigliere delegato all’Istruzione Stefania Iacovacci.
Durante il soggiorno, gli studenti hanno preso parte a numerose attività didattiche e formative, tra cui laboratori scientifici e tecnologici, lezioni di lingua inglese, percorsi musicali, attività sportive e workshop creativi.
L’esperienza ha offerto ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il sistema scolastico italiano, collaborare con coetanei provenienti da contesti diversi e sviluppare nuove amicizie in un ambiente multiculturale.
Il programma ha incluso inoltre visite a importanti luoghi di interesse storico e culturale, tra cui il centro storico di Sermoneta e il Castello Caetani grazie alla collaborazione con la Fondazione Roffredo Caetani, a Roma e all’antica Norba. Queste escursioni hanno permesso agli studenti di approfondire la conoscenza del patrimonio artistico e culturale europeo.
La mobilità Erasmus+ si è rivelata un’occasione preziosa per rafforzare le competenze linguistiche, relazionali e interculturali dei giovani partecipanti, promuovendo al tempo stesso i valori della collaborazione, della solidarietà e della cittadinanza europea.
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