La Croce Rossa Latina in servizio per il 2 Giugno: assistite 15 persone durante le celebrazioni

Si conclude l’anno accademico della TF Academy Junior, la compagnia teatrale dei ragazzi del Teatro Fellini, con uno spettacolo che porterà sul palco i giovani attori della scuola teatrale pontina. L’appuntamento è per sabato 6 giugno alle ore 20.30 con “Nove per uno, uno per tutti!”, una nuova produzione del teatro diretto da Pierluigi Polisena. La gestione organizzativa del teatro è affidata alla Cooperativa Sociale Spazio Comune in collaborazione con l’Associazione Culturale La Macchia, che sostiene anche gli spettacoli della TF Academy.

«La TF Academy è un progetto in cui crediamo profondamente, perché significa investire sui talenti e costruire nel tempo una comunità teatrale viva e partecipata – ha affermato il presidente dell’Associazione Culturale La Macchia, Gianluca Panecaldo – anche perché ricordiamo che gli spazi del teatro sono aperti non solo a spettacoli e mostre, ma a presentazioni di libri, incontri con autori e momenti di approfondimento culturale capaci di coinvolgere pubblici differenti. Il nostro intento è far tornare il teatro a essere uno spazio aperto, inclusivo e dinamico, al servizio della crescita culturale di Pontinia». La TF Academy è composta da due moduli: il Senior, che ha concluso la stagione a fine aprile, e Junior, che andrà in scena sabato 6 giugno alle ore 20.30. «Stiamo ottenendo i nostri primi risultati e siamo molto orgogliosi, fieri e felici. Nonostante una partenza in corsa, è stato bellissimo vedere il teatro riempirsi sempre di più, spettacolo dopo spettacolo. Le soddisfazioni sono state tante – ha affermato Pierluigi Polisena, direttore artistico del Teatro Fellini e insegnante della TF Academy – Questa prima parte della stagione teatrale si è conclusa nel migliore dei modi e ora proseguiamo con i nostri ragazzi, le promesse di domani. Debutteremo con una commedia scritta appositamente per il gruppo che salirà sul palco. Non vediamo l’ora di andare in scena».

“Nove per uno, uno per tutti!” racconta, con leggerezza e profondità, il mondo interiore di un giovane ragazzo alle prese con la propria immaginazione. Protagonista è Filippo, uno scrittore in erba la cui mente è costantemente affollata dai personaggi che lui stesso ha creato. Figure che prendono vita, parlano, litigano e lo accompagnano in ogni momento della giornata, trasformandosi in vere e proprie presenze con cui convivere tra momenti comici, caos e improvvise riflessioni. Quando il rapporto con il suo migliore amico Nicolò inizia a incrinarsi e la difficoltà di scrivere lo mette in crisi, Filippo si trova davanti a una scelta: cercare di mettere a tacere quel mondo interiore oppure imparare ad ascoltarlo e comprenderlo. Sarà proprio attraverso il confronto e l’accettazione che scoprirà una verità fondamentale: le storie più autentiche nascono quando si smette di combattere ciò che si ha dentro e si inizia a trasformarlo in racconto. Tra dialoghi brillanti, ritmo serrato e momenti di sincera emozione, lo spettacolo accompagna il pubblico nel percorso di crescita di un ragazzo che impara a convivere con se stesso, scoprendo che ogni voce, anche la più ingombrante, può diventare parte di una storia da raccontare.

Sul palco saliranno Filippo Armando Corradi, Aleida Cozzi, Nicolò Coluzzi, Matilda Bellachioma, Arianna Bernabè, Liri Cusimano, Giulia Ragogna, Nicole Salvatori, Ariel Corradini, Leonardo Chiumera, Matilde Campagna e Aurora Lucidi De Gregori. La regia è firmata da Pierluigi Polisena, mentre testi e aiuto regia sono a cura di Chiara Marchetti. Per informazioni è possibile contattare il Teatro Fellini ai numeri 0773.337014 o 351.3918165 oppure consultare il sito: www.teatrofellini.it.