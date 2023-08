Latina, il sogno “Capitale della Cultura” prende forma

LATINA – È stato presentato ieri in una conferenza stampa presso il comune di Latina il dossier di candidatura del capoluogo a capitale della cultura 2026. Tre linee principali: una su Latina come città modello sociale, una come città dell’architettura e dell’arte del Novecento, una su Latina città dell’agricoltura e delle imprese. “Una gara tra 26 comuni candidati di 14 diverse regioni, per questo teniamo ancora il dossier secretato senza svelare tutte le carte” ha detto la sindaca Celentano.

I tavoli tematici inoltre sono ancora a lavoro e potranno emergere ulteriori elementi prima che il dossier venga consegnato al ministero della cultura a fine settembre. Secondo la prima cittadina c’è stata un’ampia partecipazione per quella che è un’operazione di marketing territoriale che ci vede tutti interessati.

Domenico Ippoliti nel ha parlato anche con la responsabile del progetto, dottoressa Cavallo

Per l’assessora Annalisa Muzio, Latina fa vedere il suo volto di città aperta, inclusiva, giovane

La diocesi di Latina ha appreso nei mesi scorsi, con vivo interesse, la notizia della candidatura di Latina a Capitale della Cultura 2026, promossa anche dal Comune di Latina, che dovrà essere presentata entro alcune settimane al Ministero della Cultura.

Lo stesso vescovo Mariano Crociata incoraggia tale iniziativa, augurandosi che si riveli anche una possibilità di sana crescita non solo per la città Capoluogo ma anche per il territorio circostante. Infatti, i percorsi di crescita risultano tanto più efficaci se impostati in una dinamica di rete tra gli enti locali e le varie realtà territoriali.

Considerando, dunque, l’importanza di tale iniziativa, il vescovo Crociata ha deciso di istituire un Gruppo di Lavoro, interno alla Diocesi, per studiare il contributo che può offrire la comunità ecclesiale pontina nel caso Latina sia nominata Capitale della Cultura 2026.

Il lavoro di questo gruppo proseguirà anche in caso di diniego del titolo, in quanto per la Chiesa cattolica pensare alla dimensione culturale significa pensare all’uomo stesso. Con un riferimento proprio a San Tommaso d’Aquino, di cui stiamo celebrando i tre centenari, è utile ricordare che il significato essenziale della cultura sta nel suo essere una caratteristica della vita umana in quanto tale, così che si può ben dire che l’uomo vive di una vita veramente umana grazie alla cultura.