Tiero: “Mercati e fiere, con l’attestazione della storicità avviata la valorizzazione di imprese commerciali e artigianali del Lazio”

LAZIO – “Considero di particolare rilevanza il fatto che le fiere, le botteghe e i mercati della provincia di Latina abbiano ottenuto il riconoscimento di ‘Attività storica del Lazio’. Una certificazione importante da parte della Regione. Un’opportunità che permette l’inserimento nell’Elenco Regionale delle Botteghe Storiche, istituito in base alla Legge Regionale 10 febbraio 2022 n. 1, e la possibilità di utilizzare il logo identificativo per l’attestazione della storicità. Questa chance viene concessa a diverse realtà della nostra provincia. Innanzitutto a due strutture del capoluogo come il Mercato coperto ed il Mercato americano del martedì. Ma anche a Gaeta che vanta 4 luoghi di rilevanza storica: Fiera Madonna di Sant’Anna, Fiera di Sant’Erasmo e Marciano, Fiera Madonna di Porto Salvo ed il Mercato settimanale. Quindi Formia con la Fiera di San Giovanni, la Fiera di Sant’Erasmo, Mercato settimanale del giovedì e Mercato del pesce. Altrettanto prezioso il riconoscimento ottenuto per il Comune di Fondi alla Fiera di Sant’Onorato e al Mercato settimanale di via Mola S.Maria, così come la Fiera della Madonna del Colle per quanto concerne il Comune di Lenola. Quindi apprezzabile l’analogo riconoscimento andato per il Comune di Cori alla Fiera di San Giuliano, alla Fiera Madonna del Soccorso e al Mercato settimanale. I mercati e le fiere sono sempre stati luoghi di vita e di incontro tra le persone, in cui si sviluppano le relazioni umane, gli scambi culturali, in cui si respirano i profumi delle merci esposte e si vive la magia dei colori e della vivacità delle bancarelle. Le fiere ed i mercati di cui è stata certificata la loro storicità fondano la loro nascita al culto ed ai riti religiosi. Hanno radici antichissime, secolari, in alcuni casi millenarie. Il riconoscimento e l’inserimento nell’elenco darà luogo alla erogazione dei contributi che la Regione Lazio metterà a disposizione dei Comuni e delle attività per sviluppare azioni di promozione e valorizzazione definiti nei “Programmi di Intervento per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe ed attività storiche”. Il riconoscimento delle botteghe, mercati e fiere storiche è quindi una grande opportunità per tutte le attività commerciali, della ristorazione ed artigianali che intendiamo valorizzare e contribuire a far crescere”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio