Disagi a Cisterna dove manca l’acqua da mercoledì sera

CISTERNA – Forti disagi a Cisterna dove migliaia di cittadini sono senza acqua da ieri sera. Si stanno infatti protraendo più del previsto i lavori per consentire il collegamento della condotta distributrice di Via Giovani Vittime della Strada. La distribuzione dell’acqua è stata interrotta alle 22 del 7 settembre e il ripristino del normale flusso idrico in un primo momento fissato per le 3 di questa mattina, è slittato prima alle 8 e ora nuovamente alle 16. L’interruzione interessa l’intero Comune, tranne il quartiere San Valentino e la località Le Castella.

Fenomeni di torbidità invece si registrano nei comuni di Castelforte, e Santi Cosma e Damiano nel sud pontino dopo i lavori dei giorni scorsi. I tecnici sono all’opera per risolvere il problema – si legge in una nota di Acqualatina – e la normalizzazione è prevista per la serata di oggi.