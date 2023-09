Gaeta, trasferito in carcere lo stalker 27enne evaso con il braccialetto elettronico

GAETA – Aveva violato il divieto di avvicinamento nonostante il braccialetto elettronico e per questo il 30 agosto era stato posto agli arresti domiciliari, quindi era evaso anche dai domiciliari. da oggi è in carcere il 27enne di Gaeta accusato di stalking nei confronti della ex fidanzata.

L’ attività svolta dal personale del Commissariato di polizia di Gaeta è sfociata in una dettagliata informativa, con la quale sono state tempestivamente segnalate alla Procura di Cassino le ripetute violazioni commesse dall’uomo e che ha condotto la stessa Procura, ad inoltrare al competente GIP la richiesta di misura cautelare più severa. Misura che è stata emessa e contestualmente eseguita nel pomeriggio di ieri dai poliziotti del Commissariato pontino, che hanno trasferito l’uomo in carcere.