Inseguimento in via Polusca, la polizia blocca un’auto

LATINA – Un’auto inseguita e fermata dalle Volanti della polizia. E’ la scena cui hanno assistito numeri automobilisti e alcuni residenti nella tarda mattinata di oggi (giovedì 28 settembre) nel quartiere Isonzo. Dalle primissime informazioni gli agenti sarebbero intervenuti dopo la segnalazione di un furto avvenuto in un’abitazione di un caseggiato residenziale della zona dove hanno poi intercettato e bloccato una Jeep nera con a bordo due persone. L’auto è stata costretta ad accostare lungo Via Polusca, all’altezza della Credem Banca. Dopo l’identificazione del conducente e della passeggera entrambi giovani, i due sono stati portati in Questura per accertamenti.