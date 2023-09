Itri, fallisce la truffa della finta nipote: denunciati due ragazzi di 18 e 20 anni

ITRI – Dilagano le truffe agli anziani. “Nonna sono tuo nipote ritirami un pacco per favore e pagalo al corriere che sta arrivando”. Più o meno questa l’esca con cui si convince la vittima di turno a consegnare una somma, generalmente anche di elevato valore data l’abitudine degli anziani di avere contanti in casa per le emergenze.

Stavolta è accaduto a Itri dove una 85enne però ha sospettato che la voce non fosse quella della nipote e ha avvertito i carabinieri. Sono stati così bloccati e denunciati poco fuori la sua abitazione due ragazzi campani di 18 e 20 anni già noti alle forze dell’ordine. Per il finto pacco avevano chiesto un pagamento di 2100 euro.

In genere i truffatori riescono nel loro intento perché sono persone molto ben informate anche sulle situazioni familiari e in grado di riferire cose che, erroneamente, si ritengono note solo ai congiunti.