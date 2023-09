Latina, riapre la scuola primaria del Gionchetto

LATINA – “Mercoledì 13 settembre riapre la scuola primaria di Gionchetto, afferente all’Istituto comprensivo Giovanni Cena, da oltre due anni e mezzo per lavori urgenti di messa in sicurezza del plesso, a seguito del rinvenimento di un vecchio serbatoio di gasolio interrato e dismesso da decenni, allagato dall’acqua piovana e dal quale fuoriusciva odore di carburante”. Ne dà notizia il consigliere comunale Vincenzo Valletta, capogruppo e coordinatore comunale della Lega.

I FATTI – A gennaio 2021 una maestra sente odore di gasolio nella scuola e il dirigente vicario allerta vigili del fuoco, carabinieri e Asl. Sul posto arrivano i due assessori al ramo della giunta Coletta e i due dirigenti della pubblica istruzione e delle manutenzioni. Si scopre in quell’occasione un serbatoio interrato che dagli anni ’90 era stato dismesso senza che nessuna delle precedenti amministrazioni lo inventariasse. E non è la prima volta. Era già accaduto in Corso della Repubblica nel vecchio deposito degli autobus con la differenza sostanziale che in quell’occasione nel corso di lavori da parte di un privato il gasolio è stato sversato nel sistema fognario con danni anche per i depuratori. Da lì: chiusura della scuola, autorizzazioni per la rimozione del carburante, sopralluoghi e permessi, e i lavori proseguiti anche durante la gestione commissariale e che hanno consentito oggi la riapertura. Arriva così a conclusione un lungo iter che consente di restituire l’edificio ai bambini del quartiere che fino a giugno scorso hanno frequentato nella sede centrale di Via Lepanto.

IL COMMENTO – “Finalmente dopo oltre due anni e mezzo riconsegniamo alla città il plesso scolastico di Gionchetto, chiuso a gennaio 2021 con un’ordinanza dall’ex sindaco e mai riaperto. Ho seguito la vicenda sin dal principio, inviando invano costanti solleciti all’amministrazione targata Lbc e pure al commissario con il quale ho avuto un’interlocuzione costruttiva. Questa esperienza ci deve portare ad adottare un nuovo passo per il futuro, fatto di piena attenzione per il patrimonio comunale e in particolare per le scuole, che devono essere costantemente monitorate per assicurare spazi consoni alle attività didattiche e accoglienti sotto ogni punto di vista per alunni e personale. Ora si programmi un monitoraggio costante degli istituti scolastici di competenza comunale e si inizino a reperire fondi per la loro riqualificazione, anche in ottica di efficientamento energetico”.