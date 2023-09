Pallamano femminile, l’Hc Pontinia debutta sul campo di Padova

PONTINIA – L’HC Cassa Rurale Pontinia inizierà il suo campionato con la trasferta di Padova. Sabato 16 settembre la formazione guidata da coach Antonj Laera coadiuvato dal direttore tecnico Giovanni Nasta, esordirà ufficialmente nel campionato di pallamano femminile di serie A1. La squadra di Pontinia inizia dalla seconda giornata dopo aver osservato il turno di riposo nella prima giornata, che s’è giocata sabato scorso. Al gruppo si aggregheranno anche Lucarini e Stefanelli che hanno ottenuto il quarto posto con la Nazionale italiana di beach handball ai Mediterranean Beach Games che si sono conclusi nei giorni scorsi a Heraklion in Grecia. L’esperienza internazionale in Grecia è un altro step di crescita per le giocatrici che fanno parte del gruppo di Pontinia, un ulteriore tassello che alza ancora una volta il livello della società presieduta da Mauro Bianchi.

«Come tutti gli esordi anche la sfida di Padova nasconde numerose insidie e sarà, a tutti gli effetti, una partita molto complicata per noi – spiega Giovanni Nasta – Abbiamo lavorato molto bene durante questa preparazione fisica, siamo riusciti a superare qualche fisiologico problemino, ma queste sono cose che capitano a tutte le squadre. Con coach Laera stiamo portando avanti un progetto che ha permesso alla squadra di rinnovarsi pur mantenendo ben saldo il gruppo storico composto da giocatrici che hanno dimostrato di voler crescere e far crescere il livello. Le nuove arrivate si sono integrate nel gruppo e potranno dare il loro prezioso contributo nell’attesa di recuperi importanti come quello di Gomez che porterà tanta qualità quando sarà nuovamente a disposizione»

Dopo il debutto in campionato l’HC Cassa Rurale Pontinia si butterà a capo fitto anche nella coppa europea visto che la formazione pontina, profondamente rinnovata rispetto alla passata stagione, per il secondo anno consecutivo prenderà parte alla EHF European Cup. Colloredo e compagne se la vedranno nel doppio confronto a Bratislava, in Slovacchia, contro il HK Slovan Duslo Sala di coach Alexander Boltenkov. Nei giorni scorsi, al palazzetto dello sport Marica Bianchi, s’è svolto l’open-day per il settore giovanile della società di Pontinia: l’appuntamento, che ha coinvolto tantissimi ragazzi del territorio, è stato un successo e ha visto i giovani atleti allenarsi con il supporto delle giocatrici di serie A1 e dei tecnici che da sempre sono un valore aggiunto del progetto dell’HC Pallamano Pontinia.