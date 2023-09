Sport City Day al Circeo dedicato alle attività in acqua e allo yoga

SAN FELICE CIRCEO – Per il terzo anno, San Felice Circeo ospiterà l’evento di Sport City Day, la giornata dedicata allo sport all’aria aperta che si svolgerà domenica 17 settembre a partire dalle ore 10:00 nel tratto di spiaggia in prossimità dello stabilimento balneare “Il Veliero”. Per l’occasione, in collaborazione con l’Oasi Sport Village e l’asd Les Claquettes 2.0, il Comune di San Felice Circeo ha deciso di dedicare questa giornata all’attività sportiva che si può svolgere in mare e sulla spiaggia. In particolare, sarà possibile praticare acquagym e yoga, il tutto gratuitamente, grazie alla collaborazione degli istruttori Lucia Lazzari (acquagym) e Alessia Quatrini (yoga).

L’evento mette “in rete” 140 città e paesi d’Italia che per l’occasione si uniranno virtualmente per diffondere un unico messaggio, ossia quello di promuovere e valorizzare l’attività sportiva all’aria aperta e tutti i benefici, fisici, di salute e sociali, che da essa scaturiscono.

«Siamo felici – afferma l’assessore allo Sport del Comune di San Felice Circeo, Felice Capponi – di partecipare per il terzo anno consecutivo all’evento di Sport City Day. Come amministrazione, puntiamo a promuovere l’attività sportiva in tutte le sue forme e con l’appuntamento di domenica 17 settembre vogliamo valorizzare ulteriormente le nostre spiagge, meravigliose anche nel mese di settembre, di cosiddetta “bassa stagione”, dove è possibile non solo godersi il mare, ma anche pratica sport all’aria aperta».