Plastic Free, due giorni di raccolta rifiuti a Latina, Sabaudia, Pontinia, Lenola, Fondi e Maenza

LATINA – Anche sei città della provincia di Latina si mobilitano per l’evento nazionale Sea & Rivers di Plastic Free (30 settembre e 1 ottobre) che si terrà contemporaneamente in 246 luoghi d’Italia per una grande azione di pulizia ambientale. Sono: Latina, Sabaudia, Pontinia, Lenola, Fondi e Maenza.

“Questi eventi – spiega la referente di Sabaudia dell’associazione Silvia Salvatori – mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle gravi conseguenze dell’inquinamento da plastica sull’ambiente e a promuovere comportamenti più sostenibili. L’obiettivo principale è quello di rimuovere rifiuti di plastica da parchi, spiagge, strade e altre aree pubbliche, contribuendo così a preservare la bellezza naturale della Provincia di Latina”.

“Abbiamo scelto di promuovere l’azione di clean up a Ponte Selce, con particolare attenzione per le aree a ridosso della zona mercato domenicale, delle fermate degli autobus, dell’Ospedale perché riteniamo inammissibile che un luogo così importante e punto di accesso alla Città viva una situazione di degrado così evidente” dichiara Tina Di Fazio, referente locale di Plastic Free Fondi.

Chiunque può partecipare, giovani e adulti, iscrivendosi gratuitamente sul sito Plastic Free all’evento relativo per unirsi alla causa di avere un ambiente più pulito: “L’inquinamento da plastica è una minaccia crescente per l’ecosistema e la salute umana. Unendo le forze, possiamo ridurre in modo significativo l’impatto negativo della plastica sull’ambiente e preservare la bellezza naturale della nostra provincia”, aggiungono i volontari.

TUTTI GLI EVENTI

– Latina: 30/09/2023 ore 9:30 ritrovo al parcheggio di Rio Martino (b.go grappa) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5463/30-set-latina

– Sabaudia: 30/09/2023 ore 9:30 ritrovo in Via Vicario https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5238/30-set-sabaudia

-Maenza: 30/09/2023 ore 10:00 ritrovo in Piazza Santa Reparata https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5507/30-set-maenza

– Pontinia: 1/10/2023 ore 9:30 ritrovo alla ex torre idrica piazza Roma https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5510/1-ott-pontinia

– Lenola: 1/10/2023 ore 9:00 ritrovo in Via San Martino https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5275/1-ott-lenola

– Fondi: 1/10/2023 ore 9:30 ritrovo in Via Roma,212 (località Ponte Selce ) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5453/1-ott-fondi

I partecipanti devono presentarsi sul luogo dell’evento con un paio di guanti riutilizzabili e tanta determinazione, seguire le istruzioni degli organizzatori che forniranno istruzioni per la raccolta dei rifiuti e la separazione corretta dei materiali.