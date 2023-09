Sabaudia diventa palestra a cielo aperto: c’è lo Sportcity Day 2023

SABAUDIA – Si terrà domenica 17 settembre a Sabaudia, Sportcity day 2023, una festa dello sport. La città delle dune si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto accogliendo le iniziative delle associazioni sportive in un evento organizzato dal Comune in collaborazione con il III Nucleo delle Fiamme Gialle.

“La manifestazione – sottolinea il consigliere delegato allo Sport, Massimo Mazzali – ha l’obiettivo di valorizzare lo sport come momento di aggregazione e di benessere fisico. Saranno presenti tutte le Associazioni del territorio di Sabaudia e non solo, rendendo l’evento un’occasione di unione e partecipazione aperta a tutti”.

Sabaudia Sportcity, che andrà avanti per tutta la domenica, prenderà il via alle 10.30 con la sfilata delle associazioni da piazza Oberdan fino a Piazza del Comune, dove si terranno le varie attività rivolte a grandi e piccoli.

“Una giornata all’insegna del divertimento, dello sport, del benessere e soprattutto dell’aggregazione, regalando a Sabaudia, sicuramente, un evento indimenticabile”, è l’auspicio del Comune.