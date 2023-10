A Terracina è per il Borgo Pio la prima progettazione esecutiva con fondi PNRR

TERRACINA – È stato sottoscritto digitalmente il primo contratto di appalto integrato di progettazione esecutiva finanziato con fondi PNRR a Terracina. Si tratta dell’intervento di realizzazione per l’adeguamento e la riqualificazione di Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, che rientra nel più ampio progetto di riqualificazione del Borgo Pio.

L’impresa Europea Porfidi e Costruzioni di Arpino presenterà i progetti esecutivi e il piano di sicurezza nei termini prescritti e successivamente riceverà il verbale di consegna dei lavori, previsto entro fine anno. I tempi di ultimazione dei lavori sono previsti entro i 4 mesi successivi.

«Si parte. Nonostante le difficoltà burocratiche dovute alla recente entrata in carica dopo la gestione commissariale, con la giunta e con gli uffici ci siamo dati da fare e siamo riusciti a rispettare pienamente i termini assegnati dal Ministero. Appena completate le verifiche burocratiche a carico degli aggiudicatari proseguiremo a spron battuto per completare gli altri affidamenti con i relativi contratti. In primavera, secondo i nostri auspici, Borgo Pio sarà un cantiere», ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici di Terracina, Claudio De Felice.

«È una grande soddisfazione, perché cominciamo a dare un segno evidente e concreto nei luoghi di aggregazione, i cosiddetti ‘non luoghi’. Le piazze svolgono un ruolo fondamentale, e sono importanti per la loro valenza sociale oltre che per il decoro urbano», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.