LATINA – Maxi jackpot al Bar As di Latina in via Isonzo. Con un sistema creato dai titolari dell’attività, infatti, e una giocata da sette euro, è arrivata una maxi vincita da 355mila euro. Il sistema è stato giocato da 10 amici che ora si spartiranno il montepremi. Una grande soddisfazione per la storica attività di Latina: “E’ stata l’unica vincita in Italia”.