Mezza Maratona di Sabaudia, il tradizionale evento Uisp al via con la grande novità della 10 chilometri

SABAUDIA – Una grande novità e tante importanti conferme per l’ennesimo evento di punta del Grande Slam “Natalino Nocera”. Domenica si terrà infatti la 21esima edizione della “Mezza Maratona” di Sabaudia e il Comitato Territoriale Uisp di Latina ha organizzato il tradizionale appuntamento con il prezioso sostegno del Comune della Città delle Dune, con il sindaco Gen. Alberto Mosca in prima linea insieme al Delegato all’Ufficio Sport Massimo Mazzali. La novità consiste nella doppia distanza che i podisti provenienti da tutta la regione saranno chiamati a coprire: si potrà partecipare alla gara classica di 21 chilometri e 97 metri e ad una 10 chilometri studiata su un percorso lievemente diverso. Entrambe le corse prenderanno il via alle 9,30 da piazza del Comune, con il raduno fissato due ore prima e l’arrivo dei primi atleti previsto rispettivamente intorno alle 10.40 e alle 10. Il percorso della Mezza Maratona prevede un giro iniziale di circa 6 chilometri all’interno del centro urbano con successiva destinazione verso la zona della Bufalara e il Lungomare; i partecipanti alla 10 km si divideranno invece dal resto del gruppo all’altezza del terzo chilometro, per poi dirigersi lungo Strada Sant’Andrea e raggiungere il traguardo al punto di partenza. Il regolamento prevede un tempo limite di 70 minuti entro il decimo chilometro e un limite di 150 minuti per l’intera gara, limiti oltre i quali il percorso non sarà più presidiato e bisognerà attenersi alle norme del Codice della Strada. A tal proposito, garantiranno la massima sicurezza ai podisti la Polizia Locale, la Protezione Civile del Comune di Sabaudia e l’Anps di Terracina. Lo scorso anno, sull’unica distanza dei 21 km, si impose dopo un entusiasmante testa a testa Fabio Lupinetti su Pietro Carbotti, con un tempo di 1.12’24, mentre Claudio Marchiori si piazzò terzo. Tra le donne trionfò invece Roberta Andreoli (1.31’04’’) su Francesca Macinenti e Valentina Cipolla. Per quanto riguarda le premiazioni di quest’anno, previste come sempre all’interno della corte comunale, l’Uisp di Latina ha potuto contare sull’apporto di importanti sponsor come il Conad Superstore Sabaudia diretto da Roberto Zago e come lo storico marchio Sport85: riconoscimenti in coppe, targhe e prodotti in natura saranno assegnati ai primi 5 e alle prime cinque della classifica generale di entrambe le distanze, alle prime cinque società rilevate dalla somma delle due graduatorie e ai primi tre e le prime tre di tutte le categorie della 21 km. Ad ogni partecipante, inoltre, sarà consegnata la speciale medaglia realizzata per la 21esima edizione dell’evento. Tornando allo start delle 9.30, si vivrà un momento particolarmente emozionante e commovente: il Comitato Uisp Latina, ancora sconvolto dalla scomparsa del caro amico podista Emanele Molena, ha deciso di dedicargli un significativo gesto insieme ai compagni di squadra della Nuova Podistica Latina: si riuniranno tutti ai nastri di partenza e ricorderanno Emanuele, convinti di averlo ancora al loro fianco nel partecipare ad ogni gara e nel dare vita alla grande passione di una persona destinata a rimanere nel cuore di ognuno.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito uisplatina.it, scrivere all’indirizzo atleticaleggera.latina@uisp.it o inviare un messaggio WhatsApp al 328.1193101.